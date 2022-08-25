Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на границе при прилете в страну

- Таджикистан, общество
- 20:18, 25 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Отныне при прилете в Таджикистан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19.
Эти меры введены Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 в связи с повышением заболеваемости коронавирусом в других странах, пишет 25 августа Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».
Агентство напомнило, что в начале июля на границе республики всем прибывшим начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просили сделать ПЦР-тест.
По официальным данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в стране не зафиксировано ни одного заболевшего COVID-19 с февраля 2022 года. При этом около 90% местных жителей прошли вакцинацию от инфекции.