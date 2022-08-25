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Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на границе при прилете в страну

CentralAsia (TJ) -  Отныне при прилете в Таджикистан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19.

Эти меры введены Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 в связи с повышением заболеваемости коронавирусом в других странах, пишет 25 августа Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Агентство напомнило, что в начале июля на границе республики всем прибывшим начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просили сделать ПЦР-тест.

По официальным данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в стране не зафиксировано ни одного заболевшего COVID-19 с февраля 2022 года. При этом около 90% местных жителей прошли вакцинацию от инфекции.

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