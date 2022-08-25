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В школах Самарканда из-за саммита ШОС учебный год может начаться позже

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде из-за саммита ШОС учебный год в школах может начаться позже. Окончательное решение остается за Министерством народного образования РУз.

В связи с проведением в Самарканде 15-16 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества новый учебный год в школах Самарканда может начаться с 20 сентября, передает местной издание Zarnews со ссылкой на региональный департамент народного образования.

Сообщается, что в настоящее время управлением народного образования Самаркандской области в Министерство народного образования направлено соответствующее письмо. Если министерство одобрит письмо, занятия в городских школах начнутся с 20 сентября.

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