Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от сети, - «Энергоатом»

CentralAsia (CA) - Сегодня, 25 августа, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – «Днепровская». Три других линии связи ранее были повреждены во время обстрелов. Об этом сообщает «Энергоатом» в своем Телеграм-канале в четверг.

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются от энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Россия контролирует территорию АЭС с 4 марта.