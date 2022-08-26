США и Монголия приступили к строительству первого завода по переработке сточной воды в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В 20-м подрайоне столичного крупного района Сонгинохайрхан строится новая центральная очистная станция. Рядом с этим объектом 25 августа был заложен первый камень строительства «Завода по переработке воды» мощностью 50 000 кубометров воды в сутки и 18,3 млн кубометров в год.

К президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа вчера присоединились исполняющий обязанности вице-президента по компактным операциям корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) Кэмерон Алфорд и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, чтобы заолжить первый камень строительства завода по переработке сточной воды — первый в своем роде в Монголии.

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в этом прекрасном городе, вместе с президентом Хурэлсухом, чтобы продвигать важнейшую водную инфраструктуру и подтверждать прочное партнерство между Соединенными Штатами и Монголией», — сказал Алфорд. «Улан-Батор — один из городов мира с самым большим дефицитом воды, и он чрезвычайно уязвим к последствиям изменения климата. Этот завод будет способствовать безопасному и устойчивому снабжению водой домашних хозяйств и предприятий, а также укрепит устойчивость столицы к изменению климата и водную безопасность».

Кэмерон Алфорд

Менее чем за три десятилетия население Улан-Батора увеличилось почти втрое, что увеличило спрос на городское водоснабжение. В настоящее время город сталкивается с неминуемой нехваткой воды, что представляет серьезную угрозу для его жителей и экономики Монголии. Передовой завод по переработке сточной воды, строительство которого планируется начать в этом месяце, является примером приверженности MCC противодействию изменению климата. Завод по переработке воды поможет повысить устойчивость Монголии к изменению климата и обеспечить безопасное и устойчивое снабжение водой домашних хозяйств и предприятий в столице, высвобождая 15 миллионов кубометров пресной воды в год для жителей Улан-Батора.

«[Всем известно, что вода является источником для всех живых существ, и ее значение жизненно важно для жизни человека», — сказал президент Монголии Хурэлсух на торжественном мероприятии. «Перерабатывая воду, монголы теперь будут помогать Матери-природе в естественном возрождении воды. Мы становимся более экологичными и ответственными».

Дэниел Критенбринк

«Эта инвестиция в размере 462 млн долларов является настоящим символом прочного партнерства между нашими двумя народами» — отметил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэл Критенбринк, который в эти дни находится в Монголии с официальным визитом.

В 2018 году правительство Монголии и MCC подписали компактное соглашение об инвестировании 462 млн долларов США в водный сектор страны — 350 млн долларов США от MCC и 111,8 млн долларов США от правительства Монголии, что является одним из крупнейших вкладов страны-партнера в истории MCC. Значительная часть финансирования завода по переработке воды стала возможной благодаря правительству Монголии, что является важной инвестицией, которая значительно усилит воздействие общего договора.

Соглашение увеличит доступное водоснабжение в Улан-Баторе на 80 процентов за счет трех интегрированных компонентов:

Строительство двух новых колодцев для подземных вод вниз по течению от Улан-Батора и современного передового водоочистного сооружения для удаления загрязняющих веществ и обеспечения готовности питьевой воды для широкого муниципального использования;

Строительство нового завода по переработке сточных вод и трубопроводов для получения оборотной воды высокого качества, пригодной для использования в промышленности; а также,

Укрепление потенциала правительства Монголии за счет технической помощи и реализации политических реформ, которые улучшают долгосрочную устойчивость водоснабжения Улан-Батора.

Укрепление потенциала правительства Монголии за счет технической помощи и реализации политических реформ, которые улучшают долгосрочную устойчивость водоснабжения Улан-Батора.Сдать завод в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

Генеральным подрядчиком проекта выбрана компания «MCS Property» из Монголии, а за технологический проект завода отвечают «Egis Water and Maritime» и «Veolia Water Technologies» из Франции.

Корпорация «Вызовы тысячелетия» — это независимое правительственное агентство США, работающее над сокращением глобальной бедности за счет экономического роста. Созданная в 2004 году, MCC предоставляет ограниченные по времени гранты и помощь странам, которые соответствуют строгим стандартам надлежащего управления, борьбы с коррупцией и соблюдения демократических прав.

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