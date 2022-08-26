Совместное заявление о стратегическом партнерстве Монголии и США

CentralAsia (MNG) - Текст следующего заявления был опубликован правительствами Соединенных Штатов Америки и Монголии по случаю Ежегодных двусторонних консультаций между Соединенными Штатами и Монголией.

В целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства Монголии и США представители Монголии и США провели 15-е Ежегодные двусторонние консультации и первый Стратегический диалог 24 августа 2022 года в Улан-Баторе. В ходе этого Стратегического диалога две страны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, региональные проблемы и совместные достижения по широкому кругу вопросов.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж и помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Дж. Критенбринк выступили сопредседателями диалога, в котором также приняли участие представители Министерства обороны, Министерства юстиции и внутренних дел. Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности, Совет национальной безопасности, Банк Монголии, Совет национальной безопасности США, Министерство обороны, Агентство международного развития и Корпорация «Вызовы тысячелетия».

И Монголия, и Соединенные Штаты подтвердили, что международные споры должны разрешаться мирными средствами и при соблюдении Устава Организации Объединенных Наций и международного права, включая принципы суверенитета и уважения независимости и территориальной целостности государств, а также без угрозы или использования силы. С этой целью оба народа выразили обеспокоенность страданиями украинского народа.

Обе страны также подтвердили, что страны всего мира должны работать вместе, чтобы ускорить глобальное восстановление экономики после пандемии, включая преодоление сбоев в цепочках поставок, и подтвердили, что международное сообщество должно объединить усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Отметив, что в 2022 году отмечается 35-летие установления двусторонних отношений между двумя странами, правительства США и Монголии подтвердили свое твердое стремление развивать Стратегическое партнерство, расширять отношения во всех областях, представляющих взаимный интерес, и изучать возможности. для расширения экономического сотрудничества и инвестиций через существующие и новые механизмы, такие как Международная финансовая корпорация развития США.

Обе стороны также с удовлетворением отметили начало переговоров по двустороннему Соглашению по открытому небу, что является важным шагом на пути к установлению регулярных беспосадочных пассажирских рейсов между двумя странами, дальнейшему расширению экономических и гуманитарных связей.

Обе страны также подчеркнули важность улучшения делового климата в Монголии, в том числе путем полного выполнения Соглашения о прозрачности между Монголией и США, для достижения более высоких уровней инвестиций в Монголию.

Две страны обсудили потенциальное сотрудничество в проектах по продвижению экономического развития и диверсификации Монголии, цифровизации и экономической независимости с акцентом на возобновляемые источники энергии, продукты питания, цифровую торговлю и безопасность. В частности, стороны обсудили совместные программы развития, в том числе прогресс в реализации Водного договора корпорации «Вызовы тысячелетия» стоимостью 462 млн долларов, который расширит водоснабжение Улан-Батора более чем на 80%. Обе стороны обязались полностью финансировать и поддерживать проект до его завершения в 2026 году.

В ходе диалога также была отмечена активизация деятельности USAID, которая реализует проекты по укреплению демократии и надлежащего управления, развитию малого и среднего бизнеса, совершенствованию экологически чистого и эффективного управления энергопотреблением и реагированию на пандемию COVID-19. Кроме того, обе стороны отметили 30-летие Корпуса мира в Монголии и возвращение добровольцев Корпуса мира этой осенью впервые с начала пандемии.

Обе стороны приветствовали успешное сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно совместные усилия по поддержке международных миротворческих операций, и выразили готовность к углублению этого партнерства.

Стороны обсудили растущее сотрудничество между правоохранительными органами и усилия США по укреплению верховенства права в Монголии, в том числе за счет 5 млн долларов на наращивание потенциала правоохранительных органов и сектора правосудия, а также Договор о защите детей на 5,5 млн долларов, который помогает монгольским властям защищать детей от жестокого обращения. и торговля людьми. Кроме того, обе стороны решили изучить возможность совместной договоренности по защите культурных ценностей Монголии от незаконного оборота и проникновения в Соединенные Штаты, а также определить правоохранительные механизмы для достижения этой цели. Они также обсудили консульские вопросы, представляющие взаимный интерес.

Две страны подчеркнули свою общую приверженность демократическим принципам и личным свободам, а также укреплению верховенства закона, установлению надлежащего управления, борьбе с коррупцией, защите прав человека и защите свободы религии и убеждений. Две страны также выразили обоюдное намерение укреплять сотрудничество в этих областях.

Монголия и США решили продолжить обмен двусторонними визитами на высоком уровне, а следующий раунд ежегодных двусторонних консультаций должен состояться в 2023 году в Вашингтоне.

Государственный департамент США

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