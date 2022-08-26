ION Energy подтверждает геофизические данные для проекта добычи литиевого рассола в Ургах-Наране, Монголия

CentralAsia (MNG) - Компания заявила, что результаты переходной электромагнитной съемки из Ургах-Нарана указывают на сильную проводимость и низкое удельное сопротивление, что типично для значительного соляного водоносного горизонта.

Компания ION Energy Limited подтвердила геофизические данные и рассчитала объем для своего многообещающего проекта по добыче литиевого рассола в Ургах-Наране, а также поделилась результатами обширных буровых работ, которые она завершила на своем флагманском проекте по добыче литиевого рассола на площади 81 000 га в Баавгай-Уул в Монголии.

Компания из Торонто, которая занимается разведкой и разработкой литиевых саларов в Монголии, поделилась результатами строительства дополнительной линии переходного электромагнитного поля (ПЭМ), которая перехватила ранее объявленные восемь линий ПЭМ, построенных на ее литиевом растворе Ургах-Наран площадью более 29 000 га. проект в аймаке Дорноговь.

Компания ION заявила, что успешно завершила дополнительные 16 линейно-километровых исследований ПЭМ в рамках проекта.

Исследование ПЭМ «подтверждает высокую проводимость и низкое удельное сопротивление», наблюдаемые в ранее объявленных линиях по всему бассейну, подтверждая расширения, разломы и смещения, влияющие на водоносный горизонт Ургах-Наран, отмечает ION.

«(Это) захватывающая веха для компании, которая подтверждает результаты ранее объявленных результатов ПЭМ, а также предоставляет компании средства для расчета тела рассола на основе зоны низкого удельного сопротивления, что приближает нас на один шаг к предоставление оценки ресурсов изменяющего рынок месторождения в Ургах-Наране», — заявил генеральный директор ION Energy Али Хаджи.

ION заявила, что в настоящее время работает над определением местоположения скважин для мониторинга и мобилизует буровые установки для запуска программы в ближайшие недели. Программа бурения контрольной скважины с тремя скважинами позволит ION получить образцы для гидрогеологического отбора проб, проверки пористости, дебита и измерения проб рассола на конкретной глубине, которые будут включать химический анализ с целью объявления оценки минеральных ресурсов в четвертом квартале 2022 года.

Наряду с 1502 частями на миллион лития, обнаруженными на проспекте Цагаан Чоно в Баавгай-Уул, компания сообщила об обнаружении сильных аномалий меди и никеля. ION заявила, что это еще больше укрепляет ценность Взаимного соглашения о правах на добычу, которое она заключила с Aranjin Resources Ltd (TSX-V:ARJN, OTC:FVVSF) 1 февраля 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения