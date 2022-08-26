Монголия не будет объявлять дефолт и наступило время, когда монгольское правительство не имеет права упускать возможности, – экономист

Дэмбэрэл Самбуу

CentralAsia (MNG) - Директор Экономического и научно-исследовательского института при Монголь банке (ЦБ Монголии) Дэмбэрэл Самбуу подробно рассказал об экономической среде Монголии и возможных политических решениях для улучшения в следующем интервью для газеты ӨНӨӨДӨР.

-Какой вы видите текущую экономическую ситуацию в Монголии? Одни политики и экономисты говорят, что экономический кризис в стране будет углубляться и экономика впадет в дефолт, а другие делают вывод, что экономика находится на пути к восстановлению.

-Экономическая ситуация не восстановилась. В первом квартале этого года экономика сократилась на 3,8 процента. В целом экономика любой страны сильно связана с факторами глобализации. Это оказывает сильное влияние на экономику. Учитывая бизнес-среду, экономика нашей страны не вступила в стадию роста. Появляются первые признаки выхода экономики из рецессии. Потребление домашних хозяйств увеличилось, а инвестиционная деятельность улучшилась. Экспорт также растет, но не на прогнозируемом уровне. Однако активизируется импорт. Инфляция стала самой большой проблемой, с которой столкнулась Монголия, как и другие страны мира. Годовой рост инфляции достиг 16,1 процента. В конце 2021 года он достиг 13 процентов. С тех пор она колебалась между 14 и 16 процентами.

С 2000 года инфляция в Монголии снижалась, за исключением 2021 года. С 2000 по 2020 год уровень инфляции снижался в период с марта по сентябрь. С 2020 по 2021 год средняя инфляция должна была быть на 0,5 процента выше или ниже 8 процентов. Я ожидаю снижения инфляции с конца этого года. Инфляция в начале прошлого года составляла 3,8 процента, а в конце года достигла 13 процентов. Средняя ставка составила 7,1 процента. Другими словами, Монгольский банк достиг своей цели по удержанию инфляции ниже 8 процентов. Многие говорят, что банк не смог достичь своей цели и допустил скачок инфляции. По моим подсчетам, средний уровень инфляции составил всего 7,1 процента. Таким образом, мы не должны быть подавлены тем, что инфляция увеличилась. Но это не значит, что ничего не нужно делать для снижения инфляции.

Джо Байден, президент США, крупнейшей экономики мира, составил план борьбы с инфляцией. Монголия отрегулировала цены на основные продукты. Основным фактором, влияющим на инфляцию, является транспорт и логистика. Сейчас речь идет об улучшении транспортно-логистических условий и увеличении пропускной способности приграничных портов. В этом году ожидается рост экономики.

Монголия не будет объявлять дефолт. Существует множество финансовых механизмов, позволяющих управлять долгом без объявления дефолта. Но верно то, что долговое бремя правительства увеличивается. Страна должна строго придерживаться своих фискальных правил. Лимит государственного долга установлен в Законе о финансовой стабильности. Монгол Банк корректирует этот лимит исходя из текущего реального долга. Даже годовой дефицит бюджета следует рассматривать как долг и корректировать до приемлемого уровня. Дефицит бюджета будет покрываться за счет долга. Мы должны добавить этот дефицит к государственному долгу и сравнить его с ВВП, чтобы получить реальную экономическую картину. Центральный банк также стремится удерживать инфляцию на стабильном однозначном уровне. Однако чрезмерное расширение бюджета и создание доминирования не оставляет места для проведения денежно-кредитной политики. Это также делает центральный банк зависимым и затемняет условия для реализации его целей. Теперь Монгольский ЦБ не может работать самостоятельно. Во-первых, необходимо обеспечить независимость банка. Во-вторых, необходимо тщательно продумать бюджетные расходы и финансирование. Все, начиная с премьера, сейчас говорят об использовании имеющихся возможностей для увеличения доходов бюджета без повышения налогов. Например, премьер-министр поднял вопрос о хищениях угля. Вот как мы должны заботиться о нашей экономике.

-В последнее время физический объем экспорта угля увеличивается. Ожидается, что доходы от экспорта угля окажут значительное влияние на экономический рост в этом году. Какова ваша позиция по этому поводу?

-Необходимо разделить экономику на добывающую и недобывающую отрасли. Глядя на экономику в целом, экономический рост обусловлен не только горнодобывающим сектором. На это влияет рост многих секторов, таких как сельское хозяйство, торговля и услуги. Конечно, увеличение физического объема экспорта угля – это хорошо. Это может привести к превышению экспорта над импортом и создать благоприятные условия для увеличения прибыли от внешней торговли. Рост цен на импортные товары составил 9,2 процента от общего уровня инфляции в Монголии, составившей 16,1 процента.

Монгол банк не может снизить импортируемую инфляцию с помощью денежно-кредитной политики. Но правительство может уменьшить ее, увеличив таможенный оборот и облегчив торговлю. Премьер-министру необходимо встретиться с крупными импортерами Монголии и проанализировать препятствия и давление, с которыми они сталкиваются, чтобы эффективно снизить инфляцию. За последние 30 лет 90 процентов экспорта приходится на продукцию горнодобывающей промышленности. Только сейчас мы начинаем говорить о проблеме несырьевого экспорта. Но никаких реальных действий предпринято не было. Опыт других стран, где преобладает экспорт горнодобывающей продукции, показывает, что при высоких ценах они начинают поддерживать другие отрасли экономики. Пришло время для Монголии активизировать свои крупные проекты и сосредоточиться на экспорте, не связанном с добычей полезных ископаемых. Это окажет огромное влияние на улучшение экономики.

В настоящее время у правительства нет «мотивации» или «механизма» для улучшения негорнодобывающего экспорта. Есть отрасли, которые работают сами по себе, без государственной поддержки. В частности, кашемир достиг уровня международного брендинга. Правительству следует предпринять инициативы по улучшению и увеличению негорнодобывающего экспорта.

Монгол банк включил в свою денежно-кредитную политику на 2022 год положение о поддержке негорнодобывающего экспорта. ЦБ и правительство планируют организовать форум для экспортеров не горнодобывающей промышленности в сентябре или октябре этого года. На этом форуме обсудят, какие идеи и механизмы нужны для увеличения доли и видов несырьевого экспорта. Также будет обсуждаться вопрос механизма свободной конкуренции и финансирования. Многие инструменты внешнеторгового финансирования используются другими странами. Через этот форум премьер-министр должен донести мысль о том, что наша страна должна стать страной-экспортером. Монголия выглядит как страна-экспортер, но она очень предвзята, потому что продукция горнодобывающей промышленности составляет большинство.

Главной целью Монгол банка является обеспечение стабильности национальной валюты, что было закреплено в законе еще 20 лет назад. Теперь эта концепция изменилась на международном уровне. Другие страны начали работать над созданием ценовой стабильности. Центральный банк также сосредоточил внимание на ценовой стабильности. Три года назад Монгол банк пытался внести это в закон, но парламент его не поддержал. Это свидетельствует о том, что ЦБ не в состоянии обеспечить свою независимость. В законах о центральном банке других стран нет положений, позволяющих уволить его управляющего, если он плохо выполняет свою работу. Но в нашем законе есть такая норма. Закон предусматривает, что центральный банк будет действовать независимо от правительства. Однако Закон о COVID-19 продолжает нападать на независимость банка.

Национальная валюта может оставаться стабильной за счет обеспечения независимости банка. Наши люди неправильно понимают, что обеспечение стабильности национальной валюты означает не только достижение цели удержания инфляции на низком уровне, но и поддержание обменного курса. В соответствии с законом обменный курс должен определяться по рыночным принципам. Монгол банк вмешивается в официальные валютные резервы, чтобы устранить чрезмерные колебания обменного курса. Но на банк оказывается давление, чтобы увеличить валютные резервы. В законе только говорится, что центральный банк будет управлять официальными валютными резервами Монголии. Мы можем увеличить наши валютные резервы за счет увеличения экспорта. Так что это работа правительства.

-Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И недавно посетил Монголию с официальным визитом. В ходе визита был доработан вопрос о соединении железнодорожным транспортом пунктов пропуска Гашуунсухайт — Ганцмод. Стороны также договорились об усилении пропускной способности пограничных переходов и развитии пунктов пропуска. Монголия видит в этом увеличение своего экспортного потенциала. Что вы думаете?

-В последнее время правительство говорит об упущенных возможностях. Нельзя упускать возможности. Теперь мы должны реализовывать мегапроекты, следуя правильной политике. Стране необходимо решить проблемы, связанные с портами и транспортом. Например, из-за проблем с дорогами было сложно перевезти арбузы из аймака Ховд в Улан-Батор. Теперь, поскольку аймак соединен асфальтированной дорогой, арбузы доставляются в город всего за день. Иными словами, интенсифицируя макропроекты, микропредприятия получат возможность расширить свои рынки сбыта. Страна с плохим развитием инфраструктуры, такая как Монголия, может получить большие выгоды в долгосрочной перспективе, инвестируя в этот тип развития.

Было много политических тупиков и конфликтов интересов в реализации крупных проектов. Теперь нам нужно избавиться от них. Правительство заявляет, что привлечет к ответственности тех, кто тормозит крупные проекты. Приостановка мегапроектов является актом экономического саботажа. В Уголовном кодексе предусмотрены механизмы ответственности. Теперь мы должны смотреть в том же направлении и готовиться к долгосрочному развитию. Но если страна будет брать взаймы у зарубежных партнеров для реализации крупных проектов, а правительство выпускать облигации, то госдолг будет только увеличиваться. Поэтому нам необходимо хорошее управление долгом. Две крупные политические партии поделили государственный долг между населением и поспорили о своей работе. Это нонсенс. В экономике нет ничего, что делило бы долг на численность населения. Анализ устойчивости долга следует проводить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Решения должны приниматься на основе эффективности проектов. Государство не должно доминировать в реализации крупных проектов. Оно должно выполнять роль диспетчера. Эти проекты должны реализовываться через государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство — это когда обе стороны создают взаимопонимание и сотрудничество, чтобы двигаться к одной цели. Нынешнее правительство делает упор на управление государственной собственностью. Правительство начало говорить, что улучшит управление. Вместо того, чтобы заставлять банки проводить IPO, правительству следует выпустить акции государственных компаний и подвергнуть их общественному контролю. Важно ускорить этот процесс. Это повысит прозрачность и открытость отчетности компаний. В нашей стране есть государственные компании, которые заключают секретные контракты, которые не может обнаружить ни министр финансов, ни даже премьер-министр.

-Не могли бы вы подробнее остановиться на вопросе прозрачности государственных компаний?

-Должна быть улучшена отчетность государственных и частных компаний, основных импортеров горнодобывающей промышленности. На заседании парламента премьер-министр заявил, что в стране происходит крупное хищение полезных ископаемых. Вряд ли кто-нибудь в истории монгольского правительства осмеливался это сказать. Но с тех пор оно молчаливо и непоследователено. Государственная компания не должна скрывать от государства информацию о том, сколько за тонну продукции будет продаваться, куда и кому. Это не должно считаться коммерческой тайной. Но они могут сообщить правительству конфиденциально. Обеспечение прозрачности и открытости государственных компаний может увеличить валютные резервы, экспорт и бюджетные поступления. Бывают случаи, когда некоторые компании неверно сообщают цену и количество продукции при таможенном досмотре. Это называется неправильным декларированием торговых документов. Это часто происходит в странах, богатых природными ресурсами. В Монголии ведутся исследования в этой области.

В 2018 году было проведено исследование экспорта угля, медного концентрата и железной руды. На самом деле железную руду экспортируют частные компании. Но исследование выявило некоторые нарушения. Правительство должно создать большую целевую группу, в которую войдут Министерство финансов, Главное разведывательное управление, Национальное контрольно-ревизионное управление Монголии и Национальное полицейское управление, для решения этого вопроса. Контракты и документы государственных компаний следует рассматривать конфиденциально. Тогда все станет ясно. Проблем с углем относительно немного. Но журналисты обнажают многие проблемы, связанные с углем.

-Монголы говорят об упущенных возможностях из-за того, что железную дорогу не строили 10 лет. Не является ли продажа богатства по цене мирового рынка и невозможность собрать соответствующие налоги и сборы упущенной возможностью?

-Упущенные возможности случаются каждый день в нашей жизни. Например, мы теряем много времени в пробках. Если мы переведем это в денежное выражение, это станет экономической концепцией. Хорошо, что мы начинаем говорить об упущенных возможностях. Этот вопрос должен решаться в суде. Сейчас самое время использовать каждую возможность. В государственных компаниях должно быть установлено прозрачное и открытое управление отчетностью. Эта возможность находится в руках правительства.

источник: газета ӨНӨӨДӨР

перевод: Татар С.Майдар

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