Министр иностранных дел посетит Монголию на следующей неделе, – KTV

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Пак Джин посетит Монголию на следующей неделе, чтобы обсудить двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Представитель министерства Чой Ён Сам заявил на регулярном брифинге для прессы в четверг, что Пак отбудет в столицу Монголии Улан-Батор в воскресенье с трехдневным визитом по приглашению своего монгольского коллеги Батцэцэг Батмөнх, – передает корейский телеканал KTV.

В ходе поездки министр Пак проведет переговоры с высшим дипломатом Монголии, чтобы обсудить отношения между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Пак также нанесет визит вежливости президенту Хурэлсух Ухнаа и встретится с монгольскими учеными и экспертами.

Представитель министерства отметил, что этот визит станет первой официальной поездкой высокопоставленного южнокорейского дипломата в Монголию с 2014 года, а также первым таким визитом с тех пор, как в прошлом году обе стороны повысили уровень своих двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

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