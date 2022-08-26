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Обсужден проект соглашения о сотрудничестве с Республикой Казахстан по пенсионным вопросам

CentralAsia (MNG) -  В целях улучшения социального обеспечения монгольских граждан, проживающих за границей, Министерство социального обеспечения Монголии продолжает вести переговоры со странами, где проживают монголы, в сфере социального обеспечения.

В этом контексте 23-24 августа в Улан-Баторе состоялось 11-е совещание по активизации создания «Соглашения между Правительством Монголии и Республикой Казахстан о сотрудничестве по пенсионным вопросам».

На встречу прибыли представители Республики Казахстан во главе с Мусиной Алтын Шайкеновной, заместителем начальника Департамента социального страхования, социальной защиты населения и пенсионной политики Министерства труда и социальной защиты населения и достигли договоренности.

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