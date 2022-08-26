В антикоррупционное управление несколько раз вызывали Баттулга Халтмаа, допрашивали его и проводят сигнатурную экспертизу

CentralAsia (MNG) - Бывшего президента Баттулга Халтмаа несколько раз вызывали в антикоррупционное ведомство на допросы. По словам источника, в эти дни идет работа по анализу его подписи, и в ближайшее время ему могут быть предъявлены обвинения.

В частности, может вести расследование в отношении бывшего президента Баттулга Халтмаа в связи с делом об захвате земель Монгольского демократического союза (МДС) со стороны ООО «Пирамида-Орд» и взятии кредита в Банке развития, а затем проводить сигнатурный анализ. Это связано с тем, что письмо о взятии кредита под залог земли МДС было подписано бывшим президентом Баттулга Халтмаа. Однако при рассмотрении дела в правоохранительных органах бывший замглавы Офиса президента и член Совета директоров МДС Г.Байгалмаа дала показания, что «я скопировала подпись Баттулга Халтмаа». Поэтому Х. Баттулга и Г. Байгалмаа находятся под следствием.

Кроме того, существует ситуация по расследованию Баттулга Халтмаа по факту якобы препятствования работе железной дороги Зуунбаян — Гашуунсухайт. Если это будет доказано, ему будет возбуждено уголовное дело как акт экономической диверсии. Недавно правительство заявляет, что привлечет к ответственности тех, кто тормозит крупные проекты. Приостановка мегапроектов является актом экономического саботажа.

На очередном заседании правительства 27 июля Минфин, Главное антикоррупционное управление и Главное управление полиции заявили, что Минфин, Антикоррупционное управление и Главное управление полиции должны рассмотреть причины недостроение железной дороги Зуунбаян — Гашуунсухайт в период с 2008 по 2019 год, а также упущенные возможности премьер-министр поручил соответствующим министерствам и ведомствам.

Также министр юстиции Х. Нямбаатар дал интервью ежедневной газете: «Человек, который заблокировал железную дорогу Гашуунсухайт, — это Х. Баттулга, пятый президент Монголии. Все знают. Он был тем, кто насыпал песок в полиэтиленовый пакет и сказал, что ваше богатство исчезнет и закончится. Потенциальный доход или упущенная возможность оценивается в 80-90 триллионов тугриков (примерно $ 25,07 - 28,2 млрд). Такой ценой этот человек мог бы быть избран президентом Монголии. Вот только действия Х. Баттулга достигли своей цели. Все монголы, все те, кто думал, что «Монголия победит», потерпели поражение. Возможность, равная общему внешнему долгу Монголии сегодня, была упущена из-за пропаганды экс-президента. В связи с этим был сделан запрос о предоставлении материалов от соответствующей организации». Таким образом, очевидно, что бывший президент Х. Баттулга будет привлечен к уголовной ответственности по этому делу, — сообщает новостной сайт Isee.mn.

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