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Команда Input Output Global отправилась в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Команда Input Output Global отправилась в Монголию, чтобы увидеть регион и лично встретиться с растущим сообществом.

От встречи с кочевниками в пустыне Гоби до встречи с новой когортой программистов Plutus в Улан-Баторе IOG стремилась установить связи и взаимопонимание по всей стране. Оставайтесь с ними на их официальных каналах, чтобы узнать больше об их работе в Монголии и за ее пределами.

IO — технологическая компания, занимающаяся разработкой и исследованием структур блокчейна. Наиболее известен благодаря блокчейн-платформе Cardano. Cardano Feed — это децентрализованный агрегатор новостей, который позволяет журналистам, влиятельным лицам, редакторам, издателям, веб-сайтам и членам сообщества делиться новостями об экосистеме Cardano.

Компания IO, основанная в 2015 году, выступает за децентрализованную удаленную работу, в которой более 600 человек работают в более чем 60 странах. Видение IO состоит в том, чтобы предоставить экономическую идентичность миллиардам людей, у которых ее нет. Чтобы самые бедные люди в мире пользовались теми же системами, что и самые богатые.

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