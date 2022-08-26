УВКБ ООН потребовало от Таджикистана прекратить депортировать афганских беженцев

CentralAsia (TJ) - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразило серьезную озабоченность в связи с продолжающимися случаями задержания и депортации афганских беженцев из Таджикистана и потребовало прекратить эти действия.

Реакции властей Таджикистана на это заявление пока не последовало.

«УВКБ ООН предупреждает, что принудительное возвращение людей, спасающихся от преследований, обратно в свою страну против их воли является незаконным и подвергает их жизни опасности», говорится в обнародованном 25 августа заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что ходе последнего инцидента пять афганцев, в том числе семья, состоящая из трех детей и их матери, были возвращены в Афганистан во вторник 23 августа 2022 г. через пограничный контрольно-пропускной пункт Панджи Поён на юге Таджикистана, несмотря на попытки УВКБ ООН предотвратить депортацию.

«Таджикистан должен прекратить задерживать и депортировать беженцев — действия, которые явно ставят под угрозу жизни людей», — заявила Элизабет Тан, директор департамента международной защиты УВКБ ООН.

Официальные власти Таджикистана депортацию афганских беженцев не комментируют.

УВКБ ООН в своем заявлении отмечает, что с 2021 года зафиксировало многочисленные случаи задержания беженцев, принудительного возвращения и отказ в праве доступа на территорию лиц, нуждающихся в международной защите.

В заявлении подведомственной ООН организации подчеркивается, что афганцы, ищущие безопасность, должны иметь доступ к защите, справедливому и эффективному процессу предоставления убежища в Таджикистане. Принудительное возвращение подвергает лиц, ищущих убежище, риску преследования по возвращении и, соответственно, представляет собой серьезное нарушение международного права, отмечается в документе.

По данным УВКБ ООН, к лету 2022 года в Таджикистане находились чуть более 8500 афганских беженцев и соискателей убежища. Из них 5700 человек прибыли после захвата власти талибами в августе прошлого года. Многие афганские беженцы рассматривают Таджикистан как транзитную страну и стараются отправиться отсюда в Канаду или в европейские страны. За последний год около 4 тыс. афганских беженцев были переправлены из Таджикистана в третьи страны, сообщает УВКБ ООН.

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