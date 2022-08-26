В Казахстане за сутки выявили 664 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 110;
в Карагандинской области – 97;
в Акмолинской области – 79;
в Костанайской области – 72;
в ЗКО – 67;
в Павлодарской области – 47;
в городе Алматы – 42;
в СКО – 32;
в Актюбинской области – 28;
в ВКО – 18;
в Мангистауской области – 17;
в Атырауской области – 13;
в Жетысуской области - 11;
в Алматинской области – 8;
в Абайской области – 6;
в Кызылординской области – 5;
в городе Шымкент – 3;
в Жамбылской области – 5;
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 386 412 случая.
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