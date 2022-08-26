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В Казахстане за сутки выявили 664 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 110;

в Карагандинской области – 97;

в Акмолинской области – 79;

в Костанайской области – 72;

в ЗКО – 67;

в Павлодарской области – 47;

в городе Алматы – 42;

в СКО – 32;

в Актюбинской области – 28;

в ВКО – 18;

в Мангистауской области – 17;

в Атырауской области – 13;

в Жетысуской области - 11;

в Алматинской области – 8;

в Абайской области – 6;

в Кызылординской области – 5;

в городе Шымкент – 3;

в Жамбылской области – 5;

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 386 412 случая.

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