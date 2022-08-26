Украину покинуло более 11,5 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 11 млн 536 тыс. 470 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 5,6 млн человек, в Россию – более 2,3 млн, в Венгрию – более 1,2 млн, в Румынию – более 1 млн, в Словакию – свыше 713 тыс., Молдавия – 585 тыс., Беларусь – 16 тыс. 692.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.