ВОЗ: В мире с начала года от COVID умерли более 1 млн человек

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг, 25 августа на пресс-конференции гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей», - сказал он.

Ранее глава ВОЗ заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.