Соглашение об открытии прямого авиасообщения между Монголией и США будет подписано в этом году

CentralAsia (MNG) - Было решено заключить соглашение о прямом авиасообщении между Монголией и США. Поэтому Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Соединенных Штатах Америки Батбаяр Өлзийдэлгэр кратко рассказал о работе и вещах, направленных на развитие сотрудничества между двумя странами.

В этом году будет заключено соглашение об открытом воздушном сообщении для открытия прямых рейсов между Монголией и США.

«Прошло 35 лет с момента установления дипломатических отношений между Америкой и Монголией. В течение года в рамках юбилея организуется множество мероприятий. В том смысле, что мы третий сосед, мы сотрудничаем во многих областях, таких как политика, оборона , экономика и образование.

Помимо развития существующих отношений, следует больше осуществлять экономическое сотрудничество. С одной стороны, это означает, что есть возможность включить интересы США и американских бизнесменов в несколько секторов. Например, возможно развитие сотрудничества по отдельным продуктам в сферах энергетики, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, информационной безопасности и добычи полезных ископаемых. Поскольку Соединенные Штаты являются одной из ведущих держав в мире не только в области технологий, но и во многих других областях, привлечение их технологий, бизнеса и инвестиций в экономику Монголии является приоритетом.

Во-вторых, Америка — одна из стран, где проживает много монгольских граждан. Помимо отношений между двумя странами необходимо развивать культуру и искусство, монголоведение, американоведение, поэтому мы также уделяем внимание культурным связям.

Для меня одна из вещей, на которых я сосредоточился с тех пор, как стал послом, — это открытие прямых рейсов между двумя странами. Чтобы начать прямые рейсы, мы должны сначала заключить Соглашение об открытой авиасообщении. Многие стандарты и требования контракта должны выполняться такими организациями, как Главное управление гражданской авиации и МИАТ. Как я ожидаю, я надеюсь, что в этом году будет заключено соглашение о предоставлении услуг под открытым небом.

С открытием воздушного сообщения между Америкой и Монголией отношения между людьми увеличатся, начиная с торговли и товаров, — сказал Батбаяр Өлзийдэлгэр.

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