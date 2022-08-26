Советник офиса Зеленского заявил, что Украине и ЕС сейчас невыгодно перемирие с Россией

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий в настоящее время невыгоден и для Украины, и для Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

По его мнению, переговорный процесс зафиксирует только временное перемирие. «Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать лишь следующий этап войны через определенное время», — заявил он.

Подоляк также подчеркнул, что в случае временных договоренностей с Россией в Украину не рискнут возвращаться многие граждане, не придут инвестиции. «Это будет серая зона, которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — считает советник руководителя Офиса президента.

В то же время, по его словам, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня также невыгоден, поскольку это «спровоцирует Россию на более дерзкое поведение» в экономическом, политическом, дипломатическом планах.

Подоляк отметил, что после начала боевых действий в Украине, так же как в Европе, существенно снизилось качество жизни, однако «это плата за такую интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой». Начать переговоры с Москвой он предложил только после «краха последней надежды России дожать Украину военным путем».