В Узбекистане намерены совместно с Белоруссией организовать производство чипов и диодов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан намерен наладить в стране совместно с компаниями Белоруссии производство микрочипов, диодов и кабельно-проводниковой продукции, сообщает 26 августа пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, в Минске заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик обсудили вопросы текущего двустороннего сотрудничества.

«Обсуждена возможность реализации новых проектов. В том числе, речь шла о совместном с компанией "Энергокомплект" производстве кабельно-проводниковой продукции в Ташкентской области, выпуске диодов и обмене опытом в этой сфере с компанией "Плонар", а также организации производства микроэлектроники и микрочипов с компанией «Интеграл», — говорится в сообщении на сайте МИВТ.

Рассмотрены возможности организации совместного производства специальной карьерной и сельскохозяйственной техники в Узбекистане, отметили в ведомстве. В частности, достигнута договоренность ускорить переговорный процесс и утвердить детальную «дорожную карту» по реализации проекта.

«Особым в ходе переговоров назван потенциал сотрудничества в сфере мебельной промышленности. Стороны договорились изучить возможности кооперации и на основе детального анализа разработать конкретные совместные инвестиционные проекты», — добавили в МИВТ.