Граждане России начали зарабатывать на курсе доллара через Узбекистан, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Старший советник Hill Consulting, эксперт по международному бизнесу Сергей Нестеренко в беседе с изданием «Ведомости» заявил, что российские граждане стали ездить в Узбекистан и обменивать там рубли сначала на местную валюту, а за тем на американскую. Такая схема приносит 6,6% прибыли буквально за несколько дней.

По словам аналитика группы компаний «ИнстаФорекс» Александра Давыдова, такие манипуляции являются отсылкой к 90-м годам, когда обмен валюты происходил чуть ли не на базаре. Такой тенденции способствует ситуация на валютном рынке в России. Ведь наличный доллар теперь достать в РФ довольно сложно.

Как пояснил Сергей Нестеренко, сначала россияне приезжают в Узбекистан, обменивают рубли на сумы, затем на черном рынке покупают доллары, после привозят американскую валюту в РФ и меняют ее на рубли.

В качестве иллюстрации данной схемы эксперт привел следующее: на 200 000 рублей приобретается 36 млн сум, которые затем обмениваются на 3280 долларов по курсу 11 000 сум за доллар, а 3280 долларов конвертируются в 213 200 рублей по курсу 65 рублей за доллар. Если такие операции проводить с миллионами рублей, то это может стать маленьким бизнесом.

Однако Нестеренко обратил внимание на то, что такая схема является нелегальной и несет в себе риски. В то же время в одном из крупных брокеров заявили, что такие операции представляет собой примитивный географический арбитраж и напрямую не нарушают закон.