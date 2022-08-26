Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана ведут работу по переводу 250 западных компаний, покинувших Россию, на казахстанский рынок. Об этом в интервью Tengrinews.kz. сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

По его словам, 45 зарубежных компаний уже приняли решение перейти на рынок его страны.

«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, — это, в основном, западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок»,— сказал Смаилов. Премьер считает, что это позволит увеличить инвестиционные проекты в Казахстане.

По его словам, власти Казахстана создали рабочие группы для каждой компании, чтобы помочь им релоцироваться. Среди компаний, которые планируют прийти в Казахстан, Смаилов назвал Skoda, GE Healthcare, Philips. Honeywell уже открыла свое производство в Алматы. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса.

После начала военных действий в Украине и ухода ряда западных компаний с российского рынка Казахстан стал для России поставщиком товаров по схеме параллельного импорта. Как писал «Ъ», это открывает для Казахстана перспективы по созданию новых рабочих мест. Через Казахстан в Россию уже ввозят технику, например, смартфоны Samsung.

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