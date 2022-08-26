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ISW: Россия продолжает набор добровольческих батальонов в регионах страны (карта военных действий в Украине)
// //Минобороны России

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, в регионах Российской Федерации продолжается набор добровольческих батальонов, которые дислоцируются на полигонах в России и на Украине.

Выводы института:

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западу от Донецка.

Российские войска провели ограниченную наземную атаку на северо-западе Харьковской области.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи (ГЛОК) в Херсонской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

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