ISW: Россия продолжает набор добровольческих батальонов в регионах страны (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:42, 26 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, в регионах Российской Федерации продолжается набор добровольческих батальонов, которые дислоцируются на полигонах в России и на Украине.
Выводы института:
Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западу от Донецка.
Российские войска провели ограниченную наземную атаку на северо-западе Харьковской области.
Российские силы провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области.
Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи (ГЛОК) в Херсонской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.