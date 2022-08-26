АБР предоставляет Монголии чрезвычайную поддержку в размере $100 млн

CentralAsia (MNG) - 25 августа Азиатский банк развития утвердил экстренную помощь правительству Монголии в размере 100 млн долларов США, чтобы помочь ему пережить последствия серьезных экономических потрясений.

Российское вторжение в Украину и продолжающиеся пограничные ограничения с Китайской Народной Республикой (КНР) из-за COVID-19 вызвали значительный финансовый стресс в Монголии. В ответ правительство подготовило контрциклическую программу расходов на развитие (countercyclical development expenditure program - CDEP), чтобы помочь бедным и уязвимым группам, ослабить инфляционное давление и поддержать макроэкономическую стабилизацию.

«Этот кредит АБР поддержит меры правительства по стабилизации экономики», — сказал специалист АБР по финансовому сектору Восточной Азии Питер Розенкранц. «Бюджетная поддержка, предоставляемая в рамках этого кредита в рамках механизма контрциклической поддержки (CSF), также предоставит бюджетное пространство для продолжения важнейших экономических структурных реформ в среднесрочной перспективе».

Монголия сталкивается с растущим дефицитом счета текущих операций, усилением давления на валютные резервы и растущими потребностями во внешнем финансировании. Рост цен на продукты питания и топливо подрывает покупательную способность и увеличивает бедность. Инфляция подскочила до 16,1% по стране по состоянию на июнь 2022 года и была особенно высокой в отношении продуктов питания и топлива.

Поскольку каждый четвертый человек в Улан-Баторе живет за чертой бедности, рост расходов особенно серьезен для бедных, которые тратят в среднем 43% своего общего дохода на продукты питания по сравнению с 32%, которые тратят на продукты небедные домохозяйства.

Внешние потрясения несоразмерно затрагивают бедные и уязвимые группы, включая женщин и девочек. Женщины в значительной степени сконцентрированы в секторах с более низкой заработной платой, таких как услуги, производство продуктов питания, оптовая и розничная торговля, которые больше всего пострадали от пандемии из-за ограничений на мобильность. Эта программа охватит 1,2 миллиона детей в 64% домохозяйств страны за счет прямых денежных переводов.

«Это финансирование АБР поможет бедным и уязвимым группам пережить трудности, вызванные внешними потрясениями», — сказала директор департамента государственного управления, финансового сектора и регионального сотрудничества АБР в Восточной Азии Эмма Фан. «Экстренная поддержка, предоставляемая в рамках CSF, расширит поддержку социальной защиты уязвимых домохозяйств в рамках CDEP до конца 2022 года».

Программа будет поддерживать другие ключевые меры правительства, включая 50-процентное возмещение взносов на социальное обеспечение для низкооплачиваемых сотрудников до конца 2022 года и повышение заработной платы на 8,5% для самых низкооплачиваемых государственных служащих (три четверти которых составляют женщины). Она также предоставит около 16 000 новых мест в детских садах для детей младшего возраста из бедных районов.

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