Монголия подтверждает свою приверженность глобальным усилиям по регулированию международной торговли обычными вооружениями

CentralAsia (MNG) - Посол Гэрэлмаа Даваасурэн, Постоянный представитель Монголии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве, приняла участие в пленарном заседании 8-й Конференции государств-участников Договора о торговле оружием (ДТО) 23 августа 2022 года в Женеве и выступила заявление о позициях правительства Монголии в отношении глобального мира и безопасности и разоружения.

Подчеркнув 30-летие безъядерного статуса Монголии, посол подчеркнула вклад Монголии в глобальные усилия по регулированию международной торговли обычными вооружениями. Она также подтвердила приверженность Монголии объекту и цели ДТО, основного многостороннего инструмента в рамках обычных вооружений, направленного на укрепление норм против незаконного использования и передачи вооружений.

ДТО является юридически обязывающим документом, целью которого является регулирование международной торговли обычными вооружениями, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли обычными вооружениями. В настоящее время к договору присоединились 111 стран и 30 стран подписали его. Монголия подписала договор в 2013 году.

Международный договор о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT, в официальном русском переводе Договор о торговле оружием) — многосторонний международный договор, регулирующий международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствие со специальной конвенцией; договор призван предотвратить незаконный оборот вооружений в мире (по некоторым оценкам объём от международной торговли оружием достигает 70 миллиардов долларов в год).

Документ устанавливает новые стандарты для экспорта обычных вооружений, в том числе, запрещается экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций, а также вооружений, которые использовались бы при совершении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и терактов.

В мае 1997 года группа лауреатов Нобелевской премии, в которую вошли президент Коста-Рики Оскар Ариас, Далай-лама, Лех Валенса, впервые выступила с инициативой принятия глобального Договора о торговле оружием. Нобелевцы выразили своё беспокойство по поводу разрушительного эффекта нерегулируемой торговли оружием и предложили принять «Международный кодекс поведения при передачах вооружений». Хотя в конце XX века эта инициатива не смогла собрать нужной поддержки, кодекс содержал многое из того, за что в апреле 2013 года проголосовала Генассамблея ООН: соблюдение международных норм о правах человека и гуманитарного права; обязательное участие в Регистре обычных вооружений ООН; обязательства по укреплению регионального мира, безопасности и стабильности.

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