В ста световых годах от Земли нашли потенциально обитаемую планету-океан

Universite de Montreal

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых во главе с Шарлем Кадье из Университета Монреаля объявила об обнаружении новой экзопланеты TOI-1452 b, поверхность которой полностью покрыта океаном, что делает ее подходящей для развития жизни. Статья астрологов опубликована в научном издании The Astronomical Journal.

По словам ученых, планета вращается вокруг одной из звезд двойной системы, расположенной в созвездии Дракон. Она находится в «зоне обитаемости» своей звезды — на таком расстоянии, где не слишком жарко и не слишком холодно, из-за чего жидкая вода может стабильно присутствовать на поверхности планеты. Более того, ученые полагают, что вода покрывает ее целиком, делая потенциально обитаемой планетой-океаном.

Двойная TOI-1452 состоит из двух звезд М-класса, красных карликов. Они разделены расстоянием около 97 астрономических единиц — примерно в 2,5 раза больше, чем от Солнца до Плутона — и совершают полный оборот друг вокруг друга за 1400 земных лет. Обнаруженная астрономами экзопланета находится на тесной орбите у одного из этих карликов, проходя полный годовой цикл за 11,1 суток. По оценкам ученых, оставаясь на близком расстоянии от своей тусклой звезды, TOI-1452b не покидает ее зону обитаемости и может стабильно сохранять большие количества жидкой влаги.

Сама экзопланета относится к классу суперземель: она имеет твердую поверхность, однако в 1,7 раза больше и в 4,8 раза тяжелее нашей. При этом подобное соотношение радиуса и массы показывает, что средняя плотность TOI-1452b заметно ниже, чем можно ожидать из тела, которое сложено в основном из металлов и каменистых пород, подобно Земле. Именно поэтому астрономы предполагают, что немалая часть планеты составляет ее гидросфера, а это огромные массы воды.

По оценкам ученых, на воду может приходиться до 22% от массы TOI-1452b, она окружает планету глубоким и бескрайним океаном. Для сравнения, Земля, невзирая на статус «Голубой планеты», содержит ее в количестве лишь около 1%. Стабильный климат, умеренная температура и изобилие влаги — ключевые факторы, благодаря которым экзопланета пополнила список потенциально обитаемых миров, пока еще отнюдь не длинный.

Первоначально экзопланету обнаружил космический телескоп TESS, после чего открытие небесного тела подтвердил спектрополяриметр SPIRou, установленный на наземном телескопе CFHT, а также данные наземных обсерваторий Мон-Мегантик и Лас-Кумбрес.