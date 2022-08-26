Министр иностранных дел Южной Кореи принимает представителей граждан Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин 25 августа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Республике Корея Сарантогос Эрдэнэцогт и представителей монгольских граждан, проживающих и работающих в стране.

В ходе встречи подробно обсудили отношения между Монголией и Республикой Корея, особенно обмен гражданами и укрепление дружбы между народами двух стран. Министр иностранных дел Пак Джин заявил, что с нетерпением ждет своего визита в Монголию в ближайшее время.

Посол Сарантогос выразила готовность расширять отношения между Монголией и Республикой Корея, особенно в деловой и экономической сферах, и попросила поддержки в облегчении условий поездок монгольских граждан в Республику Корея. Она также выразила признательность министру иностранных дел Пак Джину, который придает большое значение укреплению стратегического партнерства между Монголией и Республикой Корея, уделяет внимание защите прав монгольских граждан в стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения