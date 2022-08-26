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Крупный скелет динозавра нашли в Португалии. Фото

CentralAsia (CA) -  Один из самых крупных скелетов динозавра был обнаружен в Португалии. Об этом сообщает 24 августа EurekAlert.

Владелец недвижимости в городе Помбале заметил фрагменты окаменелых костей у себя во дворе во время строительства в 2017 году и связался с исследовательской группой, которая начала кампанию по раскопкам.

В пресс-релизе палеонтологов из Испании и Португалии сообщается, что они раскопали останки самого крупного динозавра-зауропода, когда-либо найденного на континенте.

Также они сообщают, что на этом месте были собраны наиболее важные элементы скелета, в том числе позвонки и ребра возможного брахиозавридного зауропода или брахиозавра. Виды динозавров бродили по Земле от 160 до 100 млн лет назад.

Из-за особенностей сохранности останков динозавра исследователи полагают, что будут найдены и другие части его скелета.

Зауроподы - это травоядные четвероногие динозавры с длинными шеями и хвостами. Этот вид рептилии имел размеры около 11,8 метра в высоту и 25 метров в длину.

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