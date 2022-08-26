В Узбекистане выявлено 15 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:22, 26 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 26 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 710. В течение прошедших суток зафиксированы 15 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Сурхандарьинской области (2), по 1 новому случаю в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.
Минздрав Узбекистана не обновляет данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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