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В Узбекистане выявлено 15 инфицированных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 26 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 710. В течение прошедших суток зафиксированы 15 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Сурхандарьинской области (2), по 1 новому случаю в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.

Минздрав Узбекистана не обновляет данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

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