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В Москве на вокзале накрыли подпольный миграционный центр

CentralAsia (UZ) -  Полиция при силовой поддержке Росгвардии накрыла в Москве подпольный миграционный центр. Задержанные «помогли» незаконно въехать в российскую столицу примерно трем тысячам иностранцев, сообщают российские СМИ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подпольный офис работал на одном из центральных вокзалов Москвы. Поддельные миграционные карты, водительские права, патенты и другие документы изготавливались в техническом помещении терминала. У злоумышленников были поддельные печати российских госорганов.

ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту организации нелегальной миграции по статье 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. К административной ответственности за нарушение порядка пребывания в России привлечены 18 мигрантов.

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