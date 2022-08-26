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Казахстанка Кристина Менисова стала победительницей конкурса красоты Miss World International. Фото, видео
Кристина Менисова
Кристина Менисова

CentralAsia (KZ) -  29-летняя модель из Алматы Кристина Менисова завоевала главный титул на конкурсе Miss Universe World International, который прошел минувшим вечером в Майами, США. Редакторы Tengri Lifestyle связались с обладательницей короны, чтобы узнать подробности.

По словам Кристины, конкурс проходил в четыре этапа, а за корону боролись 77 участниц со всего мира. Первые два дня девушки участвовали в различных съемках и давали интервью. На третий день конкурсанткам устроили прогулку на яхте и фотосессию. Основной этап конкурса проходил на четвертый день, где девушки должны были пройти два выхода - в национальных и вечерних нарядах.

«Мне очень помогло одно упражнение: за три минуты до выхода на сцену я вставала в уверенную позу - широко расставив ноги и держа руки на поясе - и настраивалась на победу», - делится секретом своего успеха Кристина.

Для вечернего наряда Кристина выбрала ассиметричное платье бренда Anna Gupta.

Модель из Казахстана переехала в США шесть лет назад и строит карьеру модели. Она успела поработать с такими брендами, как Michael NGO, Fashionnova, PrettyLittleThing, Michael Costello, Roberto Cavalli, Jovani Dresses, а также появиться на обложках известных международных изданий Vogue и Elle.

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