В Узбекистане мужчина начал душить жену на площадке в детском саду (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:48, 26 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина душит свою жену в детском саду.
Как сообщает ГУВД Ташкентской области, случай, запечатленный на видео, произошел в Куйичирчикском районе.
На кадрах видно, как мужчина на глазах у детей в детском саду душит свою жену. Находившиеся в этот момент рядом дети, кричат от страха. После того, как в ситуацию вмешивается сотрудник детсада, мужчина отпустил женщину и покинул место происшествия.
В ГУВД заявили, что по данному факту проводится следственная проверка.
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