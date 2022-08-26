В Узбекистане мужчина начал душить жену на площадке в детском саду (видео)

В Узбекистане мужчина начал душить жену на площадке в детском саду

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина душит свою жену в детском саду.

Как сообщает ГУВД Ташкентской области, случай, запечатленный на видео, произошел в Куйичирчикском районе.

На кадрах видно, как мужчина на глазах у детей в детском саду душит свою жену. Находившиеся в этот момент рядом дети, кричат от страха. После того, как в ситуацию вмешивается сотрудник детсада, мужчина отпустил женщину и покинул место происшествия.

В ГУВД заявили, что по данному факту проводится следственная проверка.