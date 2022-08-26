Президент Узбекистана отправил в отставку главу Каракалпакстана

Орынбаев

CentralAsia (UZ) - Мурат Камалов освобожден от должности председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, передает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

26 августа на заседании Жокаргы Кенеса в Нукусе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что, несмотря на все усилия и огромные средства, выделяемые Каракалпакстану, остаются проблемы, негативно влияющие на настроение населения.

«К сожалению, некоторые руководители допускают ситуацию неэффективного расходования средств, направленных на обеспечение благосостояния нашего народа, не использования созданных возможностей, не работы своей жизнью на благо страны», — сказал президент.

После представления главы государства была рассмотрена кандидатура Аманбая Орынбаева, рекомендованного на должность председателя Жокаргы Кенеса. Ранее на заседании было рассмотрено обращение Мурата Камалова, Председателя Совета Джокорги Республики Каракалпакстан, о приостановлении его полномочий и освобождении от занимаемой должности в связи с болезнью, и принято решение о приостановлении его полномочий.

Кандидат описал существующие проблемы в Каракалпакстане в части развития предпринимательства, развития аграрного сектора, увеличения промышленных проектов, развития инфраструктуры, социальной защиты населения, образования и поддержки молодежи и свои предложения по их решению. Он обратился к президенту за помощью в выделении необходимых ресурсов для полной реализации этих планов.