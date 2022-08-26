Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории Украины

CentralAsia (CA) - Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил президент страны Владимир Зеленский. На этой неделе стоимость газа в Европе превысила $3300 за 1 тыс. куб. м.

Зеленский сказал, что украинские власти сделают все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. Он назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой». «Он (зимний сезон) действительно будет самым сложным в нашей истории»,— сказал президент в вечернем видеообращении.

В июле страны Евросоюза (ЕС) одобрили план по сокращению потребления газа на 15%. Польша предлагала согласовать на уровне ЕС отказ от российского газа. В этом случае на компенсацию поставок, по данным Fitch, у Европы ушло бы более трех лет.