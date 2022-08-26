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Шавкат Мирзиеев наполовину снизил ставку налога на прибыль в Каракалпакстане
Продолжение: Президент Узбекистана отправил в отставку главу КаракалпакстанаПредыстория: В Каракалпакстане назначен новый глава МВД

CentralAsia (UZ) -  26 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддержал предложения кандидата на пост председателя Жокаргы Кенеса Аманбая Орынбаева и дал конкретные поручения руководителям официальных министерств и ведомств по предоставлению дополнительных льгот и пособий в Каракалпакстане.

Как сообщила пресс-служба президента, в целях развития предпринимательства в Каракалпакстане предпримут следующее:

  • снижение ставки налога на прибыль для региона с 15% до 7,5%;
  • снижение ставки налога с оборота с 4% до 2% в городе Нукусе, с 2% до 1% в районах и с 1% до 0,5% в отдаленных районах;
  • внесено на рассмотрение проект решения о снижении ставок налога на имущество и земельный налог в 2 раза.
  • Кроме того, в 2022 году на программы семейного бизнеса выделят 200 млрд сумов ($18,3 млн) в дополнение к запланированным 650 млрд сумов ($59,5 млн).

По решению вопросов в аграрной сфере:

  • сократить до конца года 6 тыс. 620 га хлопковых и зерновых земель, в следующем году — 6 тыс. га и начать сдавать их в аренду населению;
  • выделение 200 миллиардов сумов ($18,3 млн) фермерам и 50 миллиардов сумов ($4,5 млн) жителям на расходы по посадке сельскохозяйственных культур;
  • в целях улучшения водоснабжения даны поручения о выделении субсидии до 15 млн сумов ($1,3 тыс) на бурение и эксплуатацию каждой скважины и иной финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что президент отправил в отставку главу Каракалпакстана Мурата Камалова.

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