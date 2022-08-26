«Талибан» назвал число погибших от наводнений в Афганистане. Фото

CentralAsia (CA) - Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщил, что в этом месяце в результате наводнений в Афганистане погибли 182 человека и 250 получили ранения. Более 3 100 домов были полностью разрушены, тысячи голов скота погибли, пишет Reuters.

«Исламский Эмират Афганистан не может справиться с наводнениями в одиночку, мы просим мир, международные организации и исламские страны помочь нам», - сказал он.

В последние недели наводнения вызвали широкомасштабные разрушения в центральных и восточных провинциях Афганистана, смыв тысячи домов и усугубив экономический и гуманитарный кризис в стране.

В районе Хоши в центральной провинции Логар работники гуманитарных организаций рассказали о масштабных разрушениях, вызванных мощными наводнениями последних дней: поля с посевами превратились в грязь, а тела погибших животных лежат грудами. Около 20 000 человек в этом районе пострадали от наводнения, 20 человек, включая по меньшей мере шестерых детей, погибли, еще двое пропали без вести, сообщили в ЮНИСЕФ.

«Люди потеряли все... они потеряли все за одну ночь. Там есть три палаточных городка или лагеря, но люди не знают, что будет дальше, как они будут питаться этой зимой, их средства к существованию были уничтожены», - сказала руководитель центрального региона ЮНИСЕФ в Афганистане Энн Киндрачук.

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Экономический и гуманитарный кризис в Афганистане усугубился, когда Вашингтон и другие международные доноры прекратили помощь, финансировавшую 70% государственного бюджета после захвата талибами Кабула 15 августа 2021 года.

Вашингтон также прекратил операции с твердой валютой, что фактически парализовало банковскую систему Афганистана, и заморозил афганские активы на 7 млрд долларов в Федеральном резервном банке США. Другие страны хранят около 2 млрд долларов афганских резервов.