Предварительный ущерб по делу экс-министра культуры Казахстана оценен в $15 млн

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционная служба РК заявила, что продолжает расследование в отношении директора Национального музея Казахстана, бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы по «фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями».

Расследование ведут по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

«Кроме того, проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры"», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам оценивается примерно в 7 миллиардов тенге ( около $15 млн.).

Срок содержания под стражей Мухамедиулы продлили до четырех месяцев с момента ареста, то есть до 26 сентября.

16 мая антикоррупционная служба сообщила, что ее столичный департамент проводит досудебное расследование «по признакам хищения бюджетных средств» в отношении должностных лиц Национального музея Казахстана, относящегося к министерству культуры и спорта. Данный музей с лета 2019 года возглавляет бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Следствие начало проверять законность использования 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». Общая сумма договора, по данным ведомства, составила 1,2 миллиарда тенге.

28 мая суд в столице санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» в отношении Мухамедиулы. С того времени он, согласно официальной информации, находится под стражей.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры и спорта Казахстана с августа 2014 по июнь 2019 года.

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