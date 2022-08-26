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В России растет заболеваемость коронавирусом — 46,4 тыс. случаев за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили более 46 452 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 26 августа передает оперативный штаб. Это максимум с марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 311 973.

Днем ранее число выявленных случаев составило 43 917.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7602), в Петербурге (4435) и Московской области (2879). Меньше всего — в Ненецком округе (22 случая), Чеченской республике (21 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3912. За этот же период 33 709 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 435 096.

За сутки умерли 81 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 910 человек.

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