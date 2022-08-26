Армия Азербайджана заняла город Лачин в Карабахе

CentralAsia (CA) - Азербайджанская армия заняла город Лачин на западе страны, под контроль взяты деревни Сус и Забух, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в соцсети.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», - написал Алиев.

Город Лачин и села Забух и Сус находятся в шестикилометровом Лачинском коридоре. Оба села находились под контролем российских миротворцев.

3 августа текущего года Азербайджан занял несколько высот в Карабахе в ходе спецоперации «Возмездие». После краткосрочных боев, развернувшихся между армянскими и азербайджанскими силами в начале августа, в регионе снова стали обсуждать процесс передачи населенных пунктов под контроль Баку. Позже представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что азербайджанские войска войдут туда уже 25 августа.

Значительная часть живших там армян уже покинула Лачинский район. При этом некоторые местные жители перед уходом поджигали собственные дома. Последние армянские жители должны покинуть район к 1 сентября.

До 2020 года в регионе было две дороги, которые обеспечивали сухопутную связь Нагорно-Карабахской республики с Арменией — через Лачинский и через Кельбаджарский районы. После подписания соглашения от 9 ноября 2020 года Кельбаджарский район полностью перешел под контроль Азербайджана и утратил транзитную функцию. Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана 1 декабря 2020 года, однако там сохранялось присутствие армянских сил.

Для связи Армении с НКР будет построена обходная дорога, маршрут которой был согласован с Россией. Как сообщал в начале августа Ильхам Алиев, ее строительство уже близится к завершению.