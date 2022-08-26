Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) - В Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Узбекистанп Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председатель кабмина Бакыт Торобаев.

С 25 по 26 августа в городе Чолпон-Ате проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.