Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

- Узбекистан, политика
- 15:46, 26 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Узбекистанп Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
В международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председатель кабмина Бакыт Торобаев.
С 25 по 26 августа в городе Чолпон-Ате проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.
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