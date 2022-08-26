В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ «Сурмалу»

CentralAsia (CA) - Следственные органы Армении задержали четырех человек в рамках дела о взрыве на оптовом рынке в ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

«Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела по взрыву в торговом центре Сурмалу», — говорится в сообщении.

Двоих граждан обвиняют в нарушении правил или требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Еще два человека обвиняются в убийстве по неосторожности двух и более человек.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел 14 августа на складе пиротехники, после чего возник пожар. Генпрокуратура возбудила 2 уголовных дела по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Версия теракта была исключена. В результате пожара погибли 16 человек и 2 пропали без вести.