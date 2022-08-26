Российские войска за ночь поразили 9 украинских пунктов ВСУ, - Минобороны России

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские войска за ночь поразили 9 украинских пунктов ВСУ и 6 беспилотных летательных аппаратов, сообщил 26 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

За сутки поражены 9 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.

Уничтожены 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артёмовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.