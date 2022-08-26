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В Узбекистане душивший супругу в детском саду мужчина зарезал ее на следующий день
Предыстория: В Узбекистане мужчина начал душить жену на площадке в детском саду (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области мужчина, душивший свою супругу в детском саду, зарезал ее на следующий день, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.

24 августа 31-летний мужчина, проживающий в микрорайоне «Пахтакор» Куйичирчикского района, из-за семейных разногласий и ревности поссорился со своей 24-летней женой, избил и оскорбил на глазах у детей в детском саду «Ласточка».

Затем, 25 августа он пошел в дом своей тещи, вошел в спальню своей жены, которая по семейным обстоятельствам жила в доме отца, ударил в шею кухонным ножом и скрылся с места.

В результате полученных травм женщина скончалась.

В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 97 (Умышленное убийство). Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следственные действия проводятся прокуратурой Куйичирчикского района.

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