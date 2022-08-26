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За сутки уничтожено 9 российских беспилотников, - Генштаб Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// //Минобороны Украины

CentralAsia (CA) -  Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по боевым действиям по состоянию на 06:00 (10 часов по бишкекскому времени) 26 августа.

Так, по итогам предыдущего дня в результате действий ПВО ВСУ уничтожено 9 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня. Кроме того, 3 артиллерийских систем, 7 танков и 6 бронированных машин. В настоящее время информация уточняется.

Самые большие потери российские войска понесли в Донецком направлении.

Российская армия продолжает активно использовать БПЛА для проведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, утверждает генштаб.

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