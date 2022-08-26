За сутки уничтожено 9 российских беспилотников, - Генштаб Украины
- Азия и мир, политика
- 17:27, 26 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по боевым действиям по состоянию на 06:00 (10 часов по бишкекскому времени) 26 августа.
Так, по итогам предыдущего дня в результате действий ПВО ВСУ уничтожено 9 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня. Кроме того, 3 артиллерийских систем, 7 танков и 6 бронированных машин. В настоящее время информация уточняется.
Самые большие потери российские войска понесли в Донецком направлении.
Российская армия продолжает активно использовать БПЛА для проведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, утверждает генштаб.
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