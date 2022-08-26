США выделили Узбекистану $2 млн для борьбы с продовольственным кризисом

CentralAsia (UZ) - США через своё Агентство по международному развитию (USAID) объявили о выделении дополнительной помощи фермерам и производителям удобрений Узбекистана в размере 2 млн долларов США.

Это новое финансирование поможет защитить уязвимые слои населения от растущего глобального продовольственного кризиса и будет использовано для увеличения объёмов и качества удобрений, производимых в Узбекистане, сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

«Отсутствие доступа к высококачественным удобрениям из-за их высокой стоимости или дефицита отрицательно влияет на производительность фермерских хозяйств, объёмы урожая, доход фермеров, рабочие места, что в совокупности способствует повышению цен на продукты питания, — прокомментировал посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм. — Благодаря дополнительному финансированию USAID удвоит свои усилия, направленные на поддержку фермеров путём расширения доступа к удобрениям, новым технологиям для увеличения объёмов производства и улучшения качества, а также обучения фермеров более эффективному использованию удобрений».

За последний год мировые цены на удобрения, которые и так достигли исторических максимумов, почти удвоились, показав 200-процентный рост с начала пандемии коронавируса. USAID окажет техническую поддержку производителям удобрений в Узбекистане и предоставит софинансирование инвестиций в новые технологии с целью увеличения производства, повышения качества и увеличения доли внутреннего и регионального рынка за счёт продаж удобрений. USAID также организует тренинги по передовому опыту использования удобрений для 5000 фермеров и агентов службы сельскохозяйственных услуг.

Выделяемые средства являются частью общего финансирования в размере 2,76 млрд долларов, направленных на преодоление глобального продовольственного кризиса, о выделении которых президент США Джо Байден объявил в июне на саммите лидеров «Большой семерки» в Германии. Это финансирование в совокупности составляет более половины из примерно 4,5 млрд долларов дополнительных средств, которые лидеры G7 обязались выделить на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Данная помощь будет направлена на поддержку региональных организации и усилий примерно в 50 странах, включая Узбекистан, с целью предотвращения дальнейшего роста бедности, голода и недоедания, спровоцированных ростом мировых цен на продукты питания, удобрения и топливо.