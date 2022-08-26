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Президент Туркменистана поздравил Украину с Днем независимости

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости. Об этом 23 августа сообщило госинформагентство ТДХ.

«Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана адресовал Президенту Владимиру Зеленскому пожелания крепкого здоровья, счастья, а народу Украины — стабильности и процветания», — говорится в сообщении.

В тексте нет ни слова о продолжающихся боях после вторжения России на территории страны, и нет даже намека на то, что сейчас Украина переживает какие-либо сложности.

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