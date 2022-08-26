Президент Туркменистана поздравил Украину с Днем независимости
- Туркменистан, общество
- 17:44, 26 августа 2022
- Просмотров: 216
CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости. Об этом 23 августа сообщило госинформагентство ТДХ.
«Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана адресовал Президенту Владимиру Зеленскому пожелания крепкого здоровья, счастья, а народу Украины — стабильности и процветания», — говорится в сообщении.
В тексте нет ни слова о продолжающихся боях после вторжения России на территории страны, и нет даже намека на то, что сейчас Украина переживает какие-либо сложности.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.