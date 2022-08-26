В Душанбе пройдет Международный инвестиционный форум «Таджикистан-Россия»

CentralAsia (TJ) - Международный инвестиционный форум «Таджикистан-Россия» состоится 15 сентября в здании Национальной библиотеки Таджикистана, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Отмечается, что центральной темой мероприятия станет инвестиционный вектор сотрудничества Таджикистана и России: новые точки соприкосновения.

Стороны обсудят, в том числе, стратегические инициативы и новые модели инвестиционного сотрудничества.

Ожидается, что с каждой стороны в мероприятии примут участие по 50 человек, в частности, представителей правительств, министерств и ведомств, деловых кругов, экспертов и аналитиков.

По итогам мероприятия ожидается заключение соглашений, меморандумов о сотрудничестве между предпринимателями двух стран.

По данным Госкоминвеста Таджикистана, в 2007-2021 гг. российские инвестиции в экономику Таджикистана поступили в объеме $1 млрд 648 млн. Это составляет 15% от общих иностранных инвестиций, поступивших в республику за эти 14 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения