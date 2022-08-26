Производитель «Байрактар» пообещал не поставлять беспилотники в Россию, - Би-би-си

Халук Байрактар

CentralAsia (CA) - Турецкий производитель беспилотников «Байрактар» не будет продавать их России, поскольку сотрудничает с Украиной, сообщил гендиректор компании «Baykar» Халук Байрактар в интервью «Би-би-си».

«Сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им [Москве] их [дроны]», — сказал бизнесмен.

По его словам, системы Bayraktar используются на Украине с 2018 года. Он также добавил, что с этой страной были подписаны проекты в оборонной промышленности.

Ранее турецкий бизнесмен уже говорил об отсутствии планов поставлять России беспилотники из-за поддержки Украины. Так, в июле он пояснял, что компания передает украинской стороне беспилотники, а там закупает двигатели. Их планируют использовать для нового дрона «Акынджы» более высокого класса, уточнил Байрактар Би-би-си.

Украинские военные применяют Bayraktar в боевых действиях, Минобороны России неоднократно сообщало о сбитых турецких беспилотниках в Украине.

Ранее в августе украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar построит завод в Украине. Соглашение о строительстве кабинет министров направил в Раду, а турецкая компания уже создала украинскую «дочку», купила земельный участок и спроектировала будущее предприятие. Посол допустил, что завод запустят до 2023 года. Кремль заявил, что вопрос строительства такого предприятия на Украине «подпадает под тему демилитаризации».

В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский коллега Владимир Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar. 5 августа прошла встреча лидеров в Сочи. После нее Кремль заявил, что беспилотники не обсуждались.