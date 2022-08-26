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Шавкат Мирзиеев посетил махаллю Амударё в Нукусе и побеседовал с жителями

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 августа посетил махаллю Амударё в Нукусе. Здесь проживают более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы государства.

Во дворе махаллинской школы состоялась беседа с местным активом и представителями старшего поколения.

«Оказывается, в качестве президента из всех регионов я больше всего посетил Каракалпакстан. С первых шагов мы узнали, что если спустимся вниз, если будем действовать сообща, то можем достичь изменений. В последние годы в Каракалпакстане произошли большие преобразования. Улучшилось снабжение питьевой водой, увеличился охват дошкольным образованием. Было построено много домов. Очень рад видеть, что такие изменения произошли и в вашей махалле», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Старейшины заявили, что «июльские события были большой ошибкой, некоторые молодые люди сбились с правильного пути. Отметив, что столетия тесно связали каракалпаков и узбеков прочными узами, прочитали дуа с пожеланиями мира и спокойствия нашему народу», - передает пресс-служба.

«Конечно, все мы с большой тревогой восприняли эти события. Они произошли не по воле народа Каракалпакстана. Совесть у каракалпакстанцев чиста. Наш народ - единое целое. Пусть больше не будет таких неприятностей, пусть в нашей стране всегда будет мир, а наше единство будет вечным», — сказал президент.

На этом поездка главы государства в Каракалпакстан завершилась, он вернулся в Ташкент.

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