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Президент Турции посетит Самарканд в рамках ШОС

CentralAsia (UZ) -  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Самарканд в ходе проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества 15-16 сентября. Об этом сообщил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов в ходе пресс-конференции в Ташкенте 26 августа.

Нуримбетов добавил, что помимо глав стран-членов организации, своё прибытие согласовал и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Ожидается прибытие ещё трёх глав государств-наблюдателей – Беларусь, Иран и Монголия.

Ранее в рамках ШОС прошли встречи министров МВД, обороны и других ведомств. А также проводится культурный обмен между странами.

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