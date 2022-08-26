Moderna, Pfizer и BioNTech судятся по делу о нарушении патентных прав

CentralAsia (CA) - Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в нарушении патентных прав на технологию мРНК и подала на них в суд.

Из сообщения компании следует, что Pfizer и BioNTech при разработке своей вакцины (Comirnaty) нарушили патенты, которые Moderna регистрировала с 2010 по 2016 год, — без разрешения скопировали уже созданную ею мРНК-технологию.

«Эта передовая технология была критически важна при разработке собственной вакцины Moderna от коронавируса — Spikevax», — отмечается в заявлении Moderna. В результате в вакцине Comirnaty содержится «такая же химическая мРНК-модификация, как у Spikevax» — ее биотехнологическая компания начала разрабатывать еще в 2010 году, а в 2015-м ее эффективность была доказана в ходе клинических испытаний. После этого Pfizer и BioNTech «скопировали подход Moderna» к кодированию шиповидного белка, заявили в компании.

Руководство Moderna утверждает, что к началу пандемии коронавируса ни у Pfizer, ни у BioNTech не было такого же опыта в создании мРНК-вакцин от инфекционных заболеваний, как у нее.

В Moderna указали, что хотя в октябре 2020 года обещали не следить за соблюдением патентов на вакцину до конца пандемии коронавируса, в 2022-м ситуация изменилась, препараты стали более доступными. В марте компания уточнила, что не будет требовать соблюдения патентов от 92 стран с низким и средним уровнем дохода в рамках механизма Gavi COVAX AMC, но «ожидает, что компании вроде Pfizer и BioNTech будут уважать ее права интеллектуальной собственности» на других рынках.

«Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали разработки Moderna и продолжили использовать их без разрешения», — заявила глава юридического отдела Moderna Шэннон Тайм Клингер. Компания рассчитывает, что ответчики компенсируют ущерб за период продаж начиная с 8 марта 2022 года. В Moderna подчеркнули, что не требуют, чтобы вакцина Comirnaty ушла с рынка.