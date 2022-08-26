Туркменистан восстановил регулярное авиасообщение с Германией

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярное авиасообщение с Германией, об этом сообщает ИА Media Turkmen со ссылкой на ашхабадский офис туркменских авиалиний.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Пассажирский самолет будет следовать по маршруту Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Туркменабат.

Отмечено, что стоимость билетов из Туркменистана в Германию составит 5 705 манат (1600 долларов), а из Германии в Туркменистан – 6 070 манат (1700 долларов).

Регулярное авиасообщение между Туркменистаном и Германией было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.